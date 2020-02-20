Вологда, , 22:35 — REGNUM Вологодский областной суд вынес приговор опекунам шестилетнего Степана Кукина, погибшего в 2017 году.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, следствием было установлено, что Степан в апреле 2017 года попал в приемную семью Блохиных. На протяжении нескольких месяцев Юлия и Евгений Блохины из неприязни к приемному ребенку систематически избивали Степана, причем медицинскую помощь ему не обеспечивали.

10 августа 2017 года Юлия Блохина в состоянии алкогольного опьянения избила ребенка, от полученных травм он впал в кому, а затем скончался.

Суд назначил Юлии Блохиной наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год, Евгению Блохину — в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.