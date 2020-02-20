Мурманск, , 22:45 — REGNUM Позвонок кита не пропустили из Норвегии в Россию сотрудники Мурманской таможни. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Житель Тульской области попытался ввезти в Россию из Норвегии позвонок кита, весом почти 15 кг. По словам мужчины, он нашёл кость, от которой исходил резкий специфический запах, у мыса Нордкап на территории Норвегии.

Сотрудники таможни пояснили, что необработанная кость животного подлежит ветеринарному контролю, чтобы ввезти её, нужно соблюсти порядок, установленный законом.

Позвонок кита был изъят, в отношении гражданина РФ, пытавшегося его ввезти, составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изъятии двух фазанов у гражданина Молдавии инспекторами Брянской таможни.

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