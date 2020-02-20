Ижевск, , 21:09 — REGNUM В Удмуртии вынесен приговор в отношении жителя республики по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Судом и следствие установлено, что в октябре 2019 года в квартиру осужденного в состоянии алкогольного опьянения пришел 56-летний пьяный приятель. Между мужчинами произошел конфликт. Выйдя в тамбур дома, мужчины продолжили ссориться, осужденный нанес своему приятелю удар ногой в область грудной клетки. Во дворе дома осужденный стал наносить удары уже с помощью металлической трубы по различным частым тела. В результате потерпевший от полученных травм скончался в больнице.

Личность преступника в кратчайшие сроки была установлена, его задержали и заключили под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы в колонии особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года четыре человека были обнаружены мёртвыми в селе Вельяминово Карачевского района Брянской области. По подозрению в убийстве задержан 24-летний житель города Карачева. Компания распивала спиртные напитки. Молодой человек поссорился с 26-летней жительницей соседнего населённого пункта. За девушку вступился её 50-летний знакомый. По версии следствия, подозреваемый взял кухонный нож и нанёс несколько ножевых ранений сначала девушке, затем заступившемуся за неё приятелю, а после двум другим мужчинам — хозяевам дома. Все потерпевшие скончались на месте происшествия.