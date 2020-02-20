Ярославль, , 21:12 — REGNUM Проверку по факту жёсткой посадки частного вертолёта проводит транспортная прокуратура в Ярославской области. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По факту жёсткой посадки частного вертолёта Robinson R44 возле поселка Веслево в Переславском районе Ярославской области проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и использования воздушного пространства.

На место происшествия на базу отдыха «Попов луг» выехал транспортный прокурор Ярославля Евгений Мажаров. Проверка осуществляется под личным контролем северо-западного транспортного прокурора.

В результате жёсткой посадки частного вертолёта в городском округе Переславль-Залесский в районе населенного пункта Веслево пострадал пилот воздушного судна. Он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. На борту вертолёта находился только один человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о частном вертолёте, который при посадке задел линию электропередачи в Ярославской области.

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