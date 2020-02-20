Ижевск, , 20:56 — REGNUM Утром 20 января на улице Буммашевской, 66 в районе школы №72 произошел провал дорожного полотна. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

В кратчайшие сроки провал был огорожен соответствующим образом, а специалисты приступили к диагностике теплотрассы, которая пролегает под местом провала. Выяснилось, что трубопроводы и строительные конструкции трассы не повреждены. Место провала заложено брусчаткой, восстанавливать асфальтовое покрытие здесь будут уже в период летних ремонтов.

Дорожно-транспортных происшествий из-за провала асфальта удалось избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный инцидент также 20 февраля произошел в Ярославле на улице Пирогова. По словам специалистов, причиной происшествия стала аномально теплая погода, которая вызвала движение подземных вод и разрушение свода трубы. После замены поврежденного коллектора дорожное полотно будет восстановлено.