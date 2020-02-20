Москва, , 20:50 — REGNUM Провалившегося под лёд мужчину вытащили из воды спасатели на станции Левобережная в Москве. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба департамента ГОЧС и ПБ города.

О ЧП с рыбаком на станцию сообщили очевидцы. Мужчина провалился под лёд водоёма во время зимней рыбалки.

Спасателям удалось оперативно найти мужчину и вытащить его из воды. Спасённый был доставлен на станцию, где ему оказали первую помощь.

Ранее сотрудники департамента ГОЧС и ПБ по Москве предупреждали об опасности выхода на лёд в связи с установившейся в Москве тёплой погодой. Гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности и выполнять рекомендации спасателей, которые несут круглосуточное дежурство на берегах водоёмов.

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