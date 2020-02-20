Краснодар, , 20:36 — REGNUM Многодетная мать погибла в результате ДТП в Краснодарском крае возле посёлка Верхнебаканский. Об этом 20 февраля сообщает отдел пропаганды УГИБДД по региону.

Авария произошла около 14:00 мск в Крымском районе, на 22-м километре автодороги А-146 Краснодар — посёлок Верхнебаканский. Столкнулись автомобили Nissan Qashqai и Lada Kalina. По предварительным данным, 48-летний водитель Nissan Qashqai допустил выезд на закруглении дороги на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Kalina.

В результате ДТП на месте происшествия скончалась женщина 1985 года рождения. Её дети, 2007, 2008 и 2016 годов рождения, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства и причины ДТП, приведшего к гибели матери троих детей, устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух детях, пострадавших в результате ДТП в Воронежской области.

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