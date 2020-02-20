Нальчик, , 20:05 — REGNUM Три человека пострадали в результате столкновения пассажирской «Газели» и легкового автомобиля в Нальчике. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

Авария произошла днём на пересечении улиц Чернышевского и Инессы Арманд. Столкнулись автомобиль Mazda и «Газель» с пассажирами, совершавшая рейс по маршруту № 10 в городе Нальчике.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу маршрутке. В результате аварии пострадали три женщины, пассажирки маршрутки, 1956, 1973 и 1997 годов рождения. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП начато расследование, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

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