Керчь, Крым, , 20:02 — REGNUM Суд в Крыму арестовал до 18 апреля двух несовершеннолетних лиц, готовивших вооружённые нападения. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

«Решением суда обвиняемые арестованы на 1 месяц и 30 дней — до 18 апреля 2020 года», — заявила журналистам представитель следственного управления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Керчи 18 февраля были задержаны двое подростков, готовивших теракты. Они подозреваются в приготовлении к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст.30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).