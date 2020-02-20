Астрахань, , 19:42 — REGNUM В Астрахани организована процессуальная проверка по факту гибели местной жительницы. Как ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области, женщина выпала из окна.

Ночью 18 февраля женщина выпала из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже многоквартирного дома на улице Савушкина. От полученных травм она скончалась на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.