Нур-Султан, , 19:38 — REGNUM Сержант-контрактник, сбежавший с оружием из воинской части, задержан сотрудниками правоохранительных органов в Казахстане. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба МВД Республики.

Военнослужащий 1995 года рождения, самовольно покинувший территорию воинской части, предварительно совершив хищение огнестрельного оружия, задержан специальной оперативной группой сотрудников МВД и Комитета национальной безопасности.

По факту хищения огнестрельного оружия в настоящее время начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственные мероприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о самовольном уходе из воинской части противовоздушной обороны вблизи города Шымкента на юге Казахстана младшего сержанта. В его розыске и задержании принимали участие сотрудники МВД и Росгвардии.

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