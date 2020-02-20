Абуджа, , 18:32 — REGNUM Несколько грузинских моряков похищены пиратами с борта танкера, проходившего возле нигерийского порта Лагос, сообщает 20 февраля телеканал «Рустави-2».

По предварительным данным, нападению пиратов подверглось судно под флагом Либерии. Это произошло в ночь на 20 февраля.

Вооруженные стрелковым оружием пираты похитили 10 моряков, среди которых было несколько граждан Грузии.

Официальных подтверждений информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, у побережья Нигерии пиратские атаки на торговые суда происходят регулярно. Чаще всего похищаются моряки, за которых потом требуют выкуп.

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