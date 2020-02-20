Дамаск, , 18:21 — REGNUM В результате взрыва автомобиля в центральном районе Дамаска пострадали не менее двух человек, сообщает 20 февраля телеканал Ikhbariya.

По информации телеканала, сработало взрывное устройство, установленное в автомобиль-пикап. Взрыв прогремел в центре сирийской столицы на площади Марджа.

Пострадали два человека, передает канал со ссылкой на источник в МВД Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, за февраль 2020 года в сирийской столице произошло уже четыре взрыва автомобилей. Ответственность за эти взрывы ни одна из террористических групп на себя не взяла.

Стоит отметить, что активизация террористов на улицах Дамаска совпала с успешной военной операцией сирийской армии против джихадистов в Идлибе.

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