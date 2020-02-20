Москва, , 18:23 — REGNUM Следственный комитет России просит Басманный суд арестовать гражданина США Джина Мирона Спектора, ранее задержанного по делу о посредничестве во взятке. Об этом 20 февраля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.

Мужчину задержали по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 12 лет лишения свободы.

По данному делу также арестовали гражданку России Анастасию Алексееву, ей вменяется ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Морозова отметила, что в Басманный суд поступило ходатайство «об избрании в отношении гражданина США Джина Мирона Спектора меры пресечения в виде заключения под стражу». Алексееву также просят арестовать.