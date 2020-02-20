Рим, , 18:05 — REGNUM Возвращение на Родину 30 граждан Италии, находящихся в настоящее время на борту корабля Diamond Princess в Японии, перенесено на сутки, сообщили в правительстве Италии в четверг, 20 февраля.

Самолёт, отправленный властями, уже находится в Японии, а промедление объясняется тем, что для проведения тестов среди пассажиров Diamond Princess понадобится больше времени, чем предполагалось.

Ожидается, что тем же рейсом в Рим прибудут и еще 26 или 27 граждан других стран ЕС.