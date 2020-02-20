Иркутск, , 18:12 — REGNUM Высокая концентрация радона в воздухе стала причиной приостановки на 65 суток работы школы в Иркутской области. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Школа расположена в посёлке Столбово, повышенная концентрация радиоактивного газа радона была выявлена здесь во время плановой проверки специалистами Роспотребнадзора.

Иркутским районным судом школа была признана виновной в совершении административного правонарушения, ей было назначено наказание в виде приостановления деятельности учреждения сроком на 65 суток.

Судебные приставы исполнили решение суда, все учащиеся школы были временно переведены в другие школы.

Напомним, радон — радиоактивный газ природного происхождения. Он является второй после курения причиной, вызывающей рак лёгких. В Иркутской области аномальные концентрации выходящего из-под земли радона периодически фиксируют в разных районах.

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