Москва, , 17:56 — REGNUM Московский городской суд отклонил апелляцию на постановление об аресте активистки движения «Левое сопротивление» Дарьи Полюдовой, обвиняемой в призывах к сепаратизму и пропаганде терроризма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Ранее Мещанский суд Москвы арестровал Полюдову до 13 марта.

Ей предъявлены обвинения в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 205 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет») и ч. 1 ст. 280.1 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»).

Ранее в СМИ появилась информация о том, что речь в материалах дела идет о двух видеороликах в соцсетях и посте с предложением провести референдум о принадлежности Курильских островов.

Ранее Полюдова уже провела два года в колонии поселении за попытку организовать «марш за федерализацию Кубани». На свободу она вышла в октябре 2017 года.