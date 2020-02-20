Воронеж, , 17:54 — REGNUM Три человека, в том числе двое маленьких детей, пострадали в автоаварии в Бобровском районе Воронежской области днём 20 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла около 14:45 на 594 км автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo, житель Тамбова, двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение.

В результате травмы получили трое пассажиров автомобиля — 76-летняя женщина, 11-летний мальчик и годовалая девочка, с травмами различной степени тяжести они госпитализированы. Оба ребёнка находились в салоне без специальных удерживающих устройств. Полиция начала проверку по факту аварии.

Отметим, за предыдущие сутки, 19 февраля, в регионе произошло 121 ДТП, травмы получили четыре человека.