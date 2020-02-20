Оренбург, , 17:45 — REGNUM В Оренбурге у руководителя компаний, оказывающих услуги по сбору, вывозу и утилизации мусора Анатолия Ч. прошли обыски, сообщают СМИ.

Информресурссы отмечают, что Анатолий Ч. — известный бизнесмен, он знаменит тем, что являлся учредителем компании, которая начинала строительство ТК «Атриум», ставшего проблемным объектов в центре города. Анатолий Ч. — родственник вице-губернатора региона.

Анатолий Ч. является совладельцем долей в девяти компаниях, занимающихся преимущественно сбором и вывозом твёрдых бытовых и специальных отходов, отмечает 56orb.ru.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, в ряде организаций Оренбурга, действительно, прошли обыски. Они связаны с налоговой проверкой. Уголовное дело не возбуждалось, задержанных нет. Устанавливаются факты возможной неуплаты налогов в бюджет.

Стоит отметить, ранее появилась информация, что обыски прошли и у вице-губернатора. Однако в полиции эти сведения опровергли, заявив, что оперативные мероприятия не связаны с деятельностью должностных лиц в правительстве Оренбургской области.