Москва, , 17:40 — REGNUM Депутат Московской городской думы Евгений Ступин (КПРФ) пострадал от представителей частного охранного предприятия на месте строительства дома по адресу Мичуринский, 30б в Москве. Об этом он лично сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

По словам депутата, инцидент произошёл 20 февраля. Рабочие пытались завезти технику на место строительства. Местные жители и Ступин пытались этому помешать, однако представители ЧОП не позволили им этого сделать.

«Написал заявление в полицию. Там не драка, а избиение охраной застройщика, который вез строительную технику через тротуар, где были жители», — заявил Ступин.

Депутат пояснил, что его и местных активистов «роняли на землю, сзади были удары».

«Троих жителей при мне на скорой увезли», — добавил коммунист.

Также от действий сотрудников ЧОП пострадала депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева (КПРФ), которая также находилась в эпицентре конфликта.

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