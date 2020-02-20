Нальчик, , 17:19 — REGNUM В столице Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием пассажирской «Газели» и легкового автомобиля «Мазда». Имеются пострадавшие, их количество и состояние после аварии в региональных управлениях МВД и МЧС не называется.

Инцидент случился сегодня, 20 февраля, около 14:30 на пересечении улиц Чернышевского и Инессы Арманд. В ходе столкновения автомашин имеются пострадавшие, сообщили в пресс-службе МВД по региону. По предварительным данным, виновником автоаварии является водитель иномарки, который не пропустил пассажирский микроавтобус, имевший преимущества на дороге. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Кабардино-Балкарии на 10,2% снизилось число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, но при этом число смертельных аварий с участием пешеходов выросло на 6,7%.