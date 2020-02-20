Воронеж, , 16:54 — REGNUM Сеть нелегальных казино ликвидировали правоохранители в Воронежской и Курской областях, организаторы задержаны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. В оперативно-розыскных мероприятиях участвовали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области, регионального УФСБ России, Росгвардии.

Казино действовали в 13 нежилых помещениях в Воронежской и Курской областях, их работу организовали с применением информационно-телекоммуникационных сетей. Организовала работу жительница Воронежа, которая привлекла для помощи также четверых местных жителей в возрасте от 30 до 36 лет в качестве юриста и управляющих игровыми клубами. По оценке правоохранителей, за период работы казино подозреваемые получили доход в сумме не менее 9,9 млн рублей.

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»), ранее в отношении них было возбуждено дело по ч.3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны»). Как уточнили в ведомстве, свою деятельность подозреваемые вели как минимум с ноября 2016 года.