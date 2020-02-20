Рига, , 16:46 — REGNUM Ещё один человек, который подозревается в распространении в Латвии ложной информации о коронавирусе, задержан полицией и помещён в следственный изолятор, пишет портал Nra.lv.

По данным журналистов, подозреваемым оказался молодой мужчина 2001 года рождения. По версии следствия, мужчина поместил в интернете информацию о «первом заражённом коронавирусом в Цесисе».

Мужчину задержали и поместили в следственный изолятор на основании I части статьи 231 Уголовного кодекса (УК) Латвии, в которой говорится о грубом нарушении общественного порядка, явном неуважении обществу, полном игнорировании норм общественного поведения, причинении беспокойства людям и вмешательстве в деятельность учреждений.

Отмечается, что задержанный ранее уже попадал в поле зрения полиции в связи с незначительным мошенничеством в интернете.