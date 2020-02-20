Ханау, , 16:39 — REGNUM Власти немецкого города Ханау, где произошёл массовый расстрел, отменили ежегодное карнавальное шествие, обычно проходившее 22 февраля, сообщает 20 февраля пресс-служба муниципалитета Ханау.

Кроме того, отменён городской форум, который должен был состояться вечером 20 февраля.

Вместо него в 20:00 мск будет устроено собрание в память о жертвах нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью с 19 на 20 февраля неизвестный мужчина зашёл в букмекерскую контору и в две кальянные, расстреляв там в общей сложности 13 человек. Девять из них погибли, четверо госпитализированы.

Стрелявший был обнаружен мёртвым в собственном доме рядом с телом своей матери. Полицейские утверждают, что причиной его поступка были праворадикальные убеждения.

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