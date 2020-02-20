Санкт-Петербург, , 16:09 — REGNUM Короткое замыкание стало причиной эвакуации порядка 200 человек из бассейна в Невском районе Петербурга днем 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Возгорание проводки произошло в бассейне «Невская волна», сотрудниками учреждения было принято решение эвакуировать всех посетителей, большинство которых составляли дети.

«Произошло короткое замыкание без горения электрооборудования, до прибытия администрация вывела 200 человек», — уточняют в ведомстве.

О пострадавших информация не поступала.