Красноярск, , 16:04 — REGNUM Уголовное дело по факту нанесения травм журналисту при осуществлении профессиональной деятельности возбуждено в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

Информация об инциденте поступила в следствие из полиции 20 февраля. Сообщалось, что в результате наезда автомобилем неустановленного лица травмирован журналист телеканала «Россия» Павел Брыкин.

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Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста»).

По предварительным данным, журналист пытался взять интервью у красноярца на «Мерседесе». В районе улицы Чернышевского, 75 а водитель совершил наезд на журналиста. Пострадавшего с серьёзными травмами доставили в больницу.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, расследование продолжается.

Между тем, по данным источника ИА REGNUM, водитель «Мерседеса» — помощник известного красноярского политика Анатолия Быкова Алексей Талюк.

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