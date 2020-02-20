Ульяновск, , 15:41 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело после проверки информации о том, что больному мальчику не выдаются жизненно важные лекарства. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Основанием для проведения проверки стал телевизионный сюжет о том, что больному мальчику в Ульяновске не выдается жизненно важное лекарство, хотя есть судебное решение о выделении медикаментов. Проверка завершилась возбуждением уголовного дела по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками министерства здравоохранения Ульяновской области (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

В следственном управлении отмечают, что следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования допрашиваются должностные лица министерства здравоохранения.

В прокуратуре Ульяновской области уточняют, что ребёнок-инвалид с редким заболеванием нуждается в постоянном приёме специальных лекарств. По результатам проверочных мероприятий будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования в целях восстановления прав ребенка-инвалида.