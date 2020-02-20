Самара, , 15:43 — REGNUM Стадион «Самара-Арена» готов к матчам весенней части чемпионата России по футболу. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба «Крылья Советов».

По сообщению пресс-службы клуба, стадион проинспектировала комиссия, которая состояла из представителей российской Премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что члены комиссии высоко оценили качество футбольного поля самарского стадиона и сделали вывод о том, что газон «Самары-Арены» находится в прекрасном состоянии, а значит стадион готов к матчам весенней части чемпионата России по футболу.

Сообщается, что «Крылья Советов» возобновят сезон 28 февраля. Тогда самарские футболисты встретятся с «Оренбургом».

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