Пермь, , 15:29 — REGNUM В Перми возбуждено уголовное дело по факту травмирования бабушки и ее семилетней внучки из-за обрушения снежной массы и наледи с кровли многоэтажного жилого дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

По данным ведомства, несчастный случай произошел 19 февраля возле дома № 47 по Комсомольскому проспекту. Из-за внезапного схода льда и снега пожилая женщина получила множественные ушибы, а девочка — серьезную травму, из-за чего потребовалась госпитализация. Состояние ребенка медики оценивают как стабильно удовлетворительное.

По предварительной информации, обязанность по обслуживанию многоквартирного дома возложена на управляющую компанию, которая заключила договор на выполнение работ по очистке кровли от снега, сосулек и наледи с индивидуальным предпринимателем. Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).