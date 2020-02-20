Усть-Илимск, Иркутская область, , 15:29 — REGNUM Два легковых автомобиля столкнулись в городе Усть-Илимске Иркутской области, травмы получили восемь человек. Об этом сообщает 20 февраля пресс-служба регионального управления МЧС.

Столкновение автомобилей Toyota Premio и Toyota Hiace произошло в районе полудня на объездной автодороге ГЭС. Погибших нет, пострадавших — восемь человек, включая двоих детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Иркутской области количество трагедий на дорогах снизилось на 2% и составило 3277 случаев (в 2018 году — 3390), однако общее число погибших возросло на 2% — до 358 человек.

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