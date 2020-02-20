Ростов-на-Дону, , 15:25 — REGNUM В Ростове-на-Дону жители полутора десятков домов остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 20 февраля.

Порыв теплотрассы произошёл на пересечении переулка Семашко и улицы Шаумяна. В зону отключения попали 14 многоквартирных домов. К ликвидации аварии привлечены две бригады в составе семи человек и пять единиц спецтехники. Подачу тепла коммунальные службы обещают восстановить до конца дня.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в январе 2020 года в Ростове-на-Дону порывы тепловых сетей следовали один за другим. Так, например, авария на улице Гагринской в Октябрьском районе оставила без тепла несколько десятков жилых домов, детские сады и учебные заведения.

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