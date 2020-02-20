Копенгаген, , 15:20 — REGNUM Шесть граждан России задержаны в Дании по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщили 20 февраля в полиции Копенгагена.

Отмечается, что стражи порядка задержали судно Duncan Island, которое шло из Хельсингборга (Швеция) в Санкт-Петербург.

«В порту города Гедсер (Дании) на борту контейнеровоза Duncan Island 15 февраля обнаружено 100 кг кокаина», — сообщили ТАСС в полиции.

В рамках расследования уголовного дела задержаны 27 человек: 24 члена экипажа и три лица, ожидавших партию наркотиков в порту. Из них шестеро — граждане РФ. Среди задержанных также есть граждане Украины, Польши, Эквадора, Филиппин и Латвии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее таможенниками в Новосибирске было найдено около двух килограммов кокаина на общую сумму около 30 млн рублей. Наркотик был обнаружен сотрудниками таможни в посылке из Бельгии. Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном перемещении наркотических средств в особо крупном размере.

Читайте также: Кокаин на 30 млн руб. нашли на таможне в Новосибирске в посылке из Бельгии