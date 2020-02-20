Ульяновск, , 15:16 — REGNUM В Ульяновске направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в покушении на убийство и стрельбе в офисе. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Нападение произошло днём 21 августа 2019 года в одном из офисных помещений на улице Промышленной. По данным следствия, обвиняемый угрожал убийством персоналу местной фирмы, вооружившись охотничьим карабином. В результате был ранен мужчина, который заступился за офисных работников — пострадавшего врачам удалось спасти.

Правоохранители отмечают, что при задержании ульяновец оказал сопротивление полицейским, ударив их несколько раз руками и ногами.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следствие полагало, что злоумышленник приехал сюда разбираться из-за работавшей здесь супруги, но словесный скандал перерос в выстрелы.

Напомним, в прошлом году в Ульяновске вынесен приговор в связи со стрельбой на центральном рынке. Зачинщик конфликта получил семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Читайте также: Ульяновец осуждён за стрельбу на центральном рынке

Читайте ранее в этом сюжете: По факту стрельбы в Ульяновске возбуждено уголовное дело