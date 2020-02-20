Галич, Костромская область, , 15:08 — REGNUM В Костромской области перед судом предстанут два несовершеннолетних местных жителя, обвиняемые в вымогательстве, — сообщила старший помощник руководителя Следственного Управления Следственного комитета России по Костромской области Ольга Вакурова.

По версии следователей, двое 15-летних подростков в сентябре — ноябре 2019 года в городе Галиче вымогали деньги у 11-летнего школьника. Все трое — ученики местной школы.

Под предлогом оплаты несуществующего долга старшеклассники требовали у потерпевшего 500 рублей, избивая его и угрожая отрубить пальцы.

Сейчас подросткам избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними обвиняемыми, уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия» направлено в суд.