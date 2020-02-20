Анкара, , 15:04 — REGNUM Жертвой стрельбы в городе Ханау (Германия) стали по меньшей мере пять граждан Турции. Об этом 20 февраля в эфире телеканала NTV заявил посол Турции в Берлине Али Кемаль Айдын.

«В ходе вооруженного нападения в Ханау погибли пять турецких граждан», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 19 февраля в Ханау вооруженный мужчина напал на людей в двух кальянных, от его рук погибли девять человек. Утром его тело и ещё один труп нашли в квартире на западе города.

Предположительно, злоумышленник действовал из правоэкстремистских побуждений. К таким выводам пришли следователи после изучения письменного признания предполагаемого стрелка и записанного им видео.

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