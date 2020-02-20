Курск, , 15:01 — REGNUM Жительнице Курской области пришлось выплатить долг по кредиту на сумму более 1,8 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба УФССП по Курской области.

Женщина задолжала кредитной организации 1,8 млн рублей. Когда она не погасила долг вовремя, с неё постановили взыскать ещё 130 тысяч рублей исполнительского сбора. Затем судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении выезда за пределы Российской Федерации и постановление об обращении взыскания на заработную плату должницы.

После этих мер должница выплатила всю сумму в полном размере, и ей вернули право покидать страну.