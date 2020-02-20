Брест, Франция, , 15:00 — REGNUM Во Франции начато расследование инцидента с отравлением команды грузового судна Fri Dolphin. Об этом сообщает газета Ouest-France.

По данным издания, экипаж судна состоял из семи человек, шесть из которых — граждане РФ, ещё один — гражданин Украины. 13 февраля от отравления фосфидом алюминия умер один из российских моряков. Три других отравившихся моряка в возрасте 32, 49 и 56 лет, состояние здоровья которых медики оценили как стабильное, были эвакуированы в госпиталь Кавал-бланш в Бресте.

Также сообщается, что отравление экипажа произошло во время травли грызунов. Известно, что судно под флагом Багамских островов перевозило 2750 тонн кукурузы, которую нужно было доставить в Великобританию. Зерна злака были обработаны методом фумигации.

«Фумигация на борту судов, перевозящих зерно, предназначена для предотвращения распространения паразитов и микроорганизмов в грузе во время путешествия», — пояснили в ассоциации Mor Glaz.

Обработка проводится высокотоксичным препаратом, содержащим фосфин. Однако он не должен был попасть в жилые помещения корабля.

Следственные органы Багамских островов и Франции начали расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.