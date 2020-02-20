Варшава, , 14:39 — REGNUM Полиция и прокуратура Познани расследуют обстоятельства смерти 18-летнего мужчины, который умер в среду, 19 февраля в одном из полицейских участков города. Как пояснил пресс-секретарь полиции Велькопольского воеводства Анджей Боровяк, по предварительной информации, он страдал сердечным заболеванием и принимал психоактивные препараты.

По словам пресс-секретаря, днём в среду в полицию позвонила женщина, которая утверждала, что её сын ведёт себя агрессивно, предположительно, после употребления наркотиков. Прибывший на место полицейский патруль обнаружил, что 18-летний молодой человек бьёт свою мать, а в квартире царит беспорядок. Чтобы усмирить дебошира, пришлось вызывать ещё один патруль.

Из информации, полученной от семьи, следует, что у мужчины было заболевание сердца, и что он принимал психоактивные вещества. «Ранее по месту его жительства полицией неоднократно предпринимались меры вмешательства после заявлений матери», — приводит слова пресс-секретаря «Польское радио».

По другому сходному делу, 19 февраля суд во Вроцлаве оставил в силе приговор двум полицейским, виновным в смерти в полицейском участке 25-летнего Игоря Стаховяка. Они приговорены к двум и двум с половиной годам лишения свободы. Задержанный по ошибке мужчина умер в полицейском участке Вроцлава после того, как к нему был применён электрошокер. Случившееся было записано на видео и попало в сеть, в результате чего во Вроцлаве прошли уличные протесты и беспорядки.