Северск, Томская область, , 14:35 — REGNUM В Томской области бывший сотрудник администрации ЗАТО Северск признан судом виновным в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 февраля в следственном управлении СКР по региону.

Установлено, что в 2018 году чиновник — начальник одного из подразделений администрации ЗАТО Северск — получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 95 тысяч рублей. Взамен он должен был подписать акты о приёмке выполненных работ по объектам капитального ремонта, которые подрядчик выполнил не в полном объёме.

В суде и на предварительном следствии экс-чиновник полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Также экс-сотрудник администрации Северска оштрафован на 950 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, против главы Ванино в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о взятке.