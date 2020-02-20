Самара, , 14:36 — REGNUM Высокопоставленного полицейского подозревают в получении взятки в Самаре. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в конце января текущего года подозреваемый заместитель начальника отдела УЭБ и ПК областного ГУ МВД РФ получил от своего непосредственного подчиненного взятку в сумме 500 тысяч рублей. Следователи считают, что за это подозреваемый не должен был осуществлять контроль за исполнением подчиненными сотрудниками письменных поручений следователя, который вел уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества работниками коммерческой фирмы.

Отмечается, что при этом подозреваемый действовал по предварительному сговору с должностными лицами регионального ГУ МВД РФ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Подозреваемый задержан стражами порядка.

Следователи не исключают, что по данному делу могут быть задержаны и другие подозреваемые. Расследование уголовного дела продолжается.

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