Чита, , 14:23 — REGNUM Если бы не преподаватель технологии и ОБЖ читинской школы № 17 Баир Намжилов, то пожар, возникший вечером, 19 февраля, в одном из домов барачного типа мог обернуться трагедией. Подробности спасения двух человек сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Преподаватель ОБЖ читинской школы № 17 Баир Намжилов ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Увидев, что из окон соседского дома идёт едкий дым и узнав, что в квартире, находится супружеская чета, Баир взял топор и вскрыл дверь. Пламя потушил при помощи своего автомобильного огнетушителя. Поскольку в квартире было темно от дыма, он разбил окно и ползком стал искать пострадавших.

«Сначала нашёл девушку, вынес её, затем вернулся за мужчиной. Они стонали, по звуку их и нашел. В это время подъехали пожарные и скорая, им передали спасенных», — говорит Баир Намжилов.

Спасенные получили отравление угарным газом, в настоящее время находятся в городской клинической больнице №1. Их состояние удалось стабилизировать. Преподаватель же героем себя не считает.