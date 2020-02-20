Москва, , 14:20 — REGNUM По делу «Нового величия» перенесены прения в связи с болезнью судьи Александра Маслова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля в пресс-службе Люблинского суда Москвы.

«О дате судебного заседания будет сообщено позже», — сообщил собеседник агентства.

Сегодня прокуратура должна была запросить сроки наказания для фигурантов дела.

Как сообщало ИА REGNUM, по делу проходят восемь фигурантов: Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов.

Им инкриминируется совершение преступления предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества и участие в нем»).

По версии следствия, целью созданного обвиняемыми сообщества «Новое величие» был захват власти в России.