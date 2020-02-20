Мурманск, , 14:18 — REGNUM Здание администрации Мурманска, городской больницы скорой помощи и железнодорожного вокзала оцепили из-за угрозы взрыва. Об этом ИА REGNUM сообщили в экстренных службах города.

Информацию о взрывных устройствах проверяют сотрудники МЧС и кинологи.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, информацию о «минировании» зданий Мурманска экстренным службам приходится проверять регулярно. Последний раз здание администрации Мурманска из-за угрозы взрыва эвакуировали 24 января.