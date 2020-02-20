Джелалабад, Афганистан, 20 февраля 2020, 14:15 — REGNUM В результате взрыва в одном из спортивных клубов афганского города Джелалабад погибли не менее трех человек, передает 20 февраля местный телеканал Ariana News.
Отмечается, что взрыв произошел в зале для игры в бильярд. В результате погибли не менее трех человек, еще двое пострадали. Сотрудники полиции начали расследование.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в результате взрыва в провинции Кундуз на севере Афганистана погибли пятеро детей.
Взрыв в школе произошёл на фоне попыток США заключить мировое соглашение с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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