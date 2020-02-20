Самара, , 14:16 — REGNUM Двух высокопоставленных полицейских с поличным задержали в Самаре. Об этом 20 февраля сообщает Vkonline.ru, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

По информации журналистов издания, задержанными оказались начальник центра хозяйственного обеспечения областного ГУ МВД РФ и его заместитель.

По версии следствия, подозреваемые занимались вымогательством денежных средств у предпринимателей за заключение контрактов.

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