Канберра, , 14:14 — REGNUM Два человека погибли и несколько человек пострадали в результате того, что пассажирский поезд, который двигался по маршруту Сидней — Мельбурн, сошёл с рельсов в австралийском штате Виктория. Об этом 20 февраля сообщает издание The Australian.

По данным журналистов, в результате происшествия пять вагонов сошли с рельсов в 45 км к северу от Мельбурна. Люди, оказавшиеся в этих вагонов, оказались запертыми.

Всего в поезде на тот момент находились порядка 130 пассажиров. Медики осматривают потерпевших.

Ранее сообщалось об одном погибшем в результате того, что в Италии сошел с рельсов скоростной поезд.

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