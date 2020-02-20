Курган, , 13:58 — REGNUM В Курганской области заключённого ИК-2 обвиняют в избиение сотрудника колонии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Курганской области.

По версии следствия, вечером 16 февраля 2020 года 34-летний житель Шадринска на центральной аллее колонии несколько раз ударил по лицу и телу сопровождавшего его на ужин 33-летнего младшего инспектора отдела безопасности ИК-2.

По факту против заключённого возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 321 УК РФ («Применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности»).

Отмечается, что обвиняемый отбывает наказание за убийство.