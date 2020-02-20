Москва, , 13:57 — REGNUM В сети появилось видео, на котором видно что, скорее всего, причиной происшествия была неверная центровка, заявил корреспонденту независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров, комментируя жёсткую посадку Ан-2 в Магадане.

«Самолет взлетает после нормального пробега, но затем начинает кабрировать, «задирать нос», пилоту не хватает хода рулей, чтобы парировать это, и происходит сваливание на левое крыло.

Судя по набранной высоте, отсутствие погибших — это настоящее чудо, как и в случае недавней посадки без шасси в Усинске.

Причина такого поведения, скорее всего, вызвана размещением всего багажа в хвосте. Это не первый подобный случай.

Проблема малой и региональной авиации не в техническом состоянии самолетов и аэропортов, а по большей части в низкой дисциплине и несоблюдении правил полётов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись с места жёсткой посадки самолета Ан-2 в Магадане, в результате которой пятеро человек получили переломы позвоночника.

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