Уфа, , 13:59 — REGNUM Следователи Следственного комитета России и УФСБ проводят обыски в центральном офисе управления федеральной налоговой службы Башкирии. Об этом 20 февраля сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на информированный источник.

По данным источника, следователи осуществляют оперативные мероприятия в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств по государственным контрактам на ремонт зданий налоговых органов.

По предварительной информации, есть подозрение в том, что между подрядчиком и чиновникам УФНС может быть сговор.

Сообщается, что следователи проводят оперативные мероприятия также и по месту жительства должностных лиц управления федеральной налоговой службы Башкирии.

Отмечается, что в пресс-службе республиканского УФНС от комментариев отказались.

От пресс-служб следственного управления Следственного комитета Башкирии и управления ФСБ также комментарии не поступали.

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