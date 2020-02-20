Горно-Алтайск, , 13:53 — REGNUM Житель Республики Алтай пойдёт под суд за то, что дважды угнал у односельчанина автомобиль ВАЗ-2121. Подробности сообщает пресс-служба республиканского ГУ МВД РФ.

Необъяснимая тяга к соседской автотехнике у 26-летнего жителя Усть-Коксинского района появилась несколько лет назад. За первый угон его приговорили к лишению свободы условно сроком на 1 год 10 месяцев. Осенью 2019 года злополучный ВАЗ-2121 вновь понадобился: вечером мужчина распивал спиртные напитки у себя дома, после чего у него возникло непреодолимое желание съездить к приятелю.

«Попасть в салон и угнать «Ниву», как и в первый раз, мужчине не составило большого труда, так как ключ находился в замке зажигания. На угнанной машине он доехал до приятеля, с которым они дальше поехали к общим знакомым в соседнюю деревню. После того, как по дороге у них закончился бензин, угонщик решил бросить автомобиль на окраине села, а сам с товарищем уехал на попутном транспорте», — поясняют полицейские.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)»).